الصحة العالمية: انتقال عدوى كورونا من أشخاص بدون أعراض “نادر”

قالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، في إيجاز صحفي عقد بمدينة جني، إن عدم ظهور أعراض على شخص مصاب بفيروس كورونا هو أمر نادر الحدوث.

وأوضحت فان كيرخوف: “من البيانات التي لدينا، لا يزال من النادر انتقال فيروس كورونا من شخص لم تظهر عليه أعراض إلى شخص ثانوي، لدينا عدد من التقارير، من بلدان مختلفة، تقوم بمتابعة مخالطي المرضى. وباتباع حالات الأشخاص بدون أعراض والمخالطين لهم، لم يظهر أي انتقال ثانوي، إنه أمر نادر للغاية”.

وتابعت فان كيرخوف أن حالات الأشخاص، الذين لا تظهر عليهم أي أعراض فيروس كورونا، عادة ما تكون خفيفة. وأوضحت أنه ربما لم يصابوا بالحمى حتى الآن، أو لم يكن لديهم سعال شديد، أو قد لا يعانون من ضيق في التنفس، ولكن يعاني البعض من حالة مرض خفيفة.

ونوهت: “بعد قولي هذا، نحن نعلم أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض حقاً”.

وتقول أخصائية الأمراض المعدية وأستاذة مشاركة في الطب وعلم الأوبئة في مدرسة طب جامعة ييل، الدكتورة مانيشا جوثاني، لـCNN، إن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، الذين يبدو أنهم لا يعانون من أي أعراض، قد يكون لديهم أعراض خفيفة أو غير نمطية، أو حتى أعراض مسبقة.

ونوهت فان كيرخوف، خلال الإيجاز الصحفي، إلى الفرق ما بين الحالات التي تظهر عليها الأعراض قبل المرض، والحالات التي لا تعاني من أي أعراض طوال فترة العدوى.

ووجدت دراسة في أبريل/ نيسان أن انتقال الفيروس قد يبدأ قبل يومين أو ثلاثة أيام من ظهور أعراض المريض.

لذلك، تعتقد أخصائية الأمراض المعدية أنه إذا طبقنا الحجر الصحي، وكنا على اتصال بمخالطي المرضى، يمكن إحداث تأثير كبير خلال الجائحة العالمية.

وبعد تتبع مخالطي المرضى في تايوان وألمانيا، أوضح الباحث الرئيسي في كلية الطب بجامعة تسينغهوا في بكين، باباك جافيد، أن انتقال فيروس كورونا من شخص لم تظهر عليه أعراض هو أمر نادر.

ولكن، أوضحت دراسات عديدة، إحداها دراسة ألمانية، أنه يمكن انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض أو خلال اليوم الأول من الشعور بالمرض.

المصدر: سي ان ان