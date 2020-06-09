تايبيه: طائرات مقاتلة صينية عبرت المجال الجوي لتايوان

خرقت طائرات حربية صينية لفترة وجيزة، اليوم، المجال الجوي لتايوان التي سارعت الى ارسال طائراتها لاعتراضها، حسبما أعلنت تايبيه بعد وقت قصير على كشفها عن خطط لأكبر مناورات عسكرية سنوية لها بالذخيرة الحية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها وجهت تحذيرات و”قامت بردود فعلية لطرد” المقاتلات الصينية العدة وهي من طراز “إس.يو-30″، إلى جنوب شرق الجزيرة.

وأضافت في بيان أن الجيش “يراقب بشكل كامل ظروف البحر والجو في محيط مضيق تايوان ويتخذ تدابير رد فعلية للدفاع عن سلامة مناطقنا”.

ويأتي هذا الخرق في وقت أعلنت الوزارة أن مناورات “هان كوانغ” بالذخيرة الحية ستجري الشهر المقبل وستشمل محاكاة بالكومبيوتر وتدريبات دفاع في مواجهة إنزال بري على الجزيرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام