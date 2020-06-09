الوزير مرتضى عرض مع الحواط مشاكل القطاع الزراعي وآليات تطويره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 9 2020 - 17:00

الوزير مرتضى عرض مع الحواط مشاكل القطاع الزراعي وآليات تطويره

منذ 52 mins 9 June، 2020
عباس مرتضى
لبنان

استقبل وزير الزراعة عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة، عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، في حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، وتناول معه المشاكل اليومية للقطاع الزراعي وآليات تطويره واعداد الاستراتيجية اللازمة له.

وقدم مرتضى خلال اللقاء عرضا لرؤية الوزارة لمنهجية الدعم المطلوبة “للتخفيف عن المزارعين وتأمين المدخلات الزراعية بالدولار المدعوم من المصرف المركزي”.

الحواط
بدوره طالب الحواط الوزارة ب”تأمين الأدوية اللازمة لرش الاشجار والمزروعات ودعم المزارعين، من خلال تأمين أسواق لتصريف منتوجاتهم الزراعية كالتفاح وغيره”، وشدد على “دعم قطاع صيادي الاسماك الذي يعاني العديد من المصاعب والتحديات”.

ووجه الحواط دعوة إلى الوزير مرتضى للقيام بجولة في قضاء جبيل وتفقد المزارعين والاراضي الزراعية في المنطقة والاطلاع على أحوالهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

حسين الحاج حسن

الحاج حسن يبحث مع حواط غدا أوضاع شركتي الخلوي والرواتب والانترنت

يلتقي رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن، غدا، وزير الاتصالات المهندس طلال حواط، في مكتبه في الوزارة، للبحث في أوضاع شركتي الخلوي “خصوصا بعدما وصل الوضع إلى توقف إحدى الشركتين عن دفع رواتب الموظفين، والتأكيد على ضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات في لبنان، في ظل اعلان التعبئة ...