الوزير مرتضى عرض مع الحواط مشاكل القطاع الزراعي وآليات تطويره

استقبل وزير الزراعة عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة، عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، في حضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، وتناول معه المشاكل اليومية للقطاع الزراعي وآليات تطويره واعداد الاستراتيجية اللازمة له.

وقدم مرتضى خلال اللقاء عرضا لرؤية الوزارة لمنهجية الدعم المطلوبة “للتخفيف عن المزارعين وتأمين المدخلات الزراعية بالدولار المدعوم من المصرف المركزي”.

الحواط

بدوره طالب الحواط الوزارة ب”تأمين الأدوية اللازمة لرش الاشجار والمزروعات ودعم المزارعين، من خلال تأمين أسواق لتصريف منتوجاتهم الزراعية كالتفاح وغيره”، وشدد على “دعم قطاع صيادي الاسماك الذي يعاني العديد من المصاعب والتحديات”.

ووجه الحواط دعوة إلى الوزير مرتضى للقيام بجولة في قضاء جبيل وتفقد المزارعين والاراضي الزراعية في المنطقة والاطلاع على أحوالهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام