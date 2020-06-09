بريطانيا تقترب من تسجيل 50 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس

ارتفع عدد حالات الوفيات المشتبه فيها والمؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى زهاء 50 ألفا، بحسب نتائج تحليل بيانات رسمية اليوم.

ووثق مكتب الاحصاءات الوطنية جميع الوفيات التي يشتبه في أنها ناجمة عن كوفيد-19 أو المذكورة كذلك في شهادات الوفاة حتى 29 أيار.

والرقم الإجمالي البالغ 49 ألفا و989 يفوق الحصيلة الأخيرة اليومية المعلنة من الحكومة والبالغة 40 ألفا و597 وفاة، وتتضمن فقط وفاة المرضى الذين جاءت فحوص إصابتهم بالفيروس إيجابية.

وفي أي من الحالين، فإن الحصيلة هي الأسوأ في أوروبا وتضع بريطانيا خلف الولايات المتحدة من حيث الوفيات المعلنة رسميا، علما أن لكل دولة أساليب مختلفة في رصد الفيروس وتواقيت مختلفة للإعلان عنها.

المصدر: وكالات