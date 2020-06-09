“لجنة الاسير سكاف”: لعدم الإنجرار وراء الحملات المشبوهة التي تمولها سفارات غربية

دعت لجنة عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي يحيى سكاف “الشعب اللبناني إلى عدم الإنجرار وراء الحملات والتحركات المشبوهة، التي تمولها سفارات غربية وجهات تعمل لصالح المشروع الأميركي في المنطقة ضد المقاومة وسلاحها”.

واعتبرت اللجنة في بيان لها الثلاثاء أن “هذه الفتن ليست وليدة اللحظة، بل بدأ العدو وأدواته بمحاولة تنفيذها في وطننا منذ انهزام العدو في مواجهة المقاومة عام 2006 “، مؤكدة “ضرورة التمسك بالمقاومة وسلاحها الذي حمى لبنان من كافة الأخطار المحدقة به، حيث قدمت المقاومة خيرة شبابها من الشهداء والجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام