أنباء عن احتمال توجه غانتس إلى عمّان لمناقشة ضم غور الأردن وأجواء من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2020 - 17:00

أنباء عن احتمال توجه غانتس إلى عمّان لمناقشة ضم غور الأردن وأجواء من الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 9 June، 2020
غانتس
عربي وإقليمي - كيان العدو

تحدثت مصادر غربية في العاصمة الأردنية عن احتمال توجه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى عمان للقاء العاهل الأردني قريبا بهدف مناقشة “ضم” غور الأردن وأجواء من الضفة الغربية. ونقلت تقارير صحفية أردنية، عن مصادر غربية في العاصمة الأردنية أن نائب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي سيزور المملكة الهاشمية قريباً، للاجتماع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني. كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، هي الأخرى عن مصادر في العاصمة الأردنية، أن غانتس سيقوم بزيارة خاصة للأردن خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن غانتس، سيجتمع بالملك عبد الله الثاني، “من أجل العمل على تهدئة حالة التوتر بين البلدين، عشية الشروع بتطبيق مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية”، حسب زعم الصحيفة. وأضافت “يسرائيل هيوم”، أن “غانتس يريد أن يطمئن الملك عبد الله الثاني، ويزيل مخاوفه بشأن عملية الضم، وهو مقتنع أنه قادر على فعل ذلك”، بحسب الصحيفة. وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وصف عملية الضم المرتقبة، بـ”الكارثة التي ستؤدي لانهيار اتفاق السلام مع إسرائيل”، حسب قولها.

المصدر: روسيا اليوم

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