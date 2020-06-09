وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2020 - 14:46

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 7 mins 9 June، 2020
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