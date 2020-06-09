الكويت وعُمان تسجلان نحو 1300 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت دولة الكويت وسلطنة عمان الثلاثاء، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وفي عدد حالات الوفاة؛ إذ وصل إجمالي الإصابات الجديدة في الدولتين إلى نحو 1300 حالة، والوفيات إلى 6 حالات فقط. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 630 حالة جديدة، وتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في الدولة 33140، والوفيات 273 حالة. وسجلت الوزارة الكويتية شفاء 920 حالة جديد من الإصابة بـ “كوفيد 19″؛ ليصبح إجمالي عدد هذه الحالات 22162.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في الكويت 10707، والحرجة 173؛ فيما أجرت السلطات الصحة ما مجموعه 321502 فحصا للتقصي عن المصابين بالفيروس. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية رصد 712 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وتسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18198، والوفيات إلى 83 حالة. وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض المتسبب به وباء “كوفيد 19” إلى 4152، بعد أن سجلت وزارة الصحة العمانية 359 حالة شفاء جديدة. وبلغ عدد الحالات النشطة في السلطنة 13963، بزيادة 351 عن يوم أمس؛ وعدد الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الفائقة في المستشفيات 85 حالة. وتحتل الكويت المركز الخامس عربيا بعدد حالات الإصابة بـ “كوفيد 19″، وتأتي في المركز الـ 32 عالميا؛ بينما عُمان السادسة عربيا والـ 43 على العالم.

المصدر: سبوتنيك