5حيل سحرية لإنقاص الوزن من دون “ريجيم” أو “دايت”

يجرب عدد كبير من الناس أنظمة غذائية مختلفة لفقدان الوزن من أجل التخلص من دهون البطن أو الكرش، ولكن هذا يشكل أزمة لعدد كبير من الناس.

وسبب شعور الكثيرين بالأزمة، هو أن اتباع نظام غذائي صارم وحرمان بعضهم من أطعمة محببة لهم، ما يجعلهم يبتعدون عن اتباع هذا النظام وفقدان فرصة إنقاص وزنهم.

ويتعلق باتخاذ خيارات صحية تتضمن تغييرات طويلة المدى في عادات الأكل وممارسة الرياضة، ولكن ربما تكون المساعدة في اتباع نهج شامل يتعامل مع كل من الجسم والعقل على فقدان الوزن وإزالته.

ويقدم موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من النصائح والحيل السهلة، التي تساعدك في إنقاص وزنك وتخليصك من دهون البطن “الكرش” من دون اتباع حمية غذائية أو ريجيم أو دايت.

وجاءت تلك النصائح والحيل على النحو الآتي:

2- كن عضويا:

يحتوي الطعام العضوي “أورغانيك” على عدد أقل من المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة، ولكن يحتوي على مستويات أعلى من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، التي تعزز الصحة وتساعد على فقدان الوزن.

قد يكون اختيار الأطعمة العضوية طريقة رائعة لتقليل خطر التعرض للسموم والمواد الضارة الأخرى.

2- أطعمة غير معالجة:

اختر تناول وجبات خفيفة صحية وغير معالجة مثل التفاح والموز والبطيخ والجزر أو أي من الفاكهة أو الخضار المفضلة لديك.

لن يساعدك ذلك على إنقاص الوزن فحسب، بل سيقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2 ويوفر أيضا للجسم العناصر الغذائية، التي يحتاجها للعمل بشكل طبيعي.

3- قلل الصوديوم:

استبدل الطعام المعالج بالأغذية الكاملة هو خيار أكثر حكمة لتقليل تناولك للصوديوم.

يمكن أن يفيدك الحد من كمية الصوديوم في نظامك الغذائي بطرق ساحرة في أمور عديدة مثل خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وما إلى ذلك.

يمكن ملاحظة أن استهلاك الكثير من الملح الذي يحتوي على الصوديوم، أنه يؤثر على وزنك لأنه يسبب باحتفاظ الجسم على المزيد من الماء، ويتسبب في زيادة وزنك بصورة ملحوظة.

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح يرتبط أيضًا بارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وخاصة دهون البطن.

4- تخلص من السكر:

أظهرت الأبحاث أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وما إلى ذلك.

5- اشرب الماء:

بشكل عام، يوصي خبراء التغذية العلاجية بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتعزيز عملية الهضم والصحة.

الماء عنصر خالي من السعرات الحرارية بنسبة 100٪ وهو أفضل مشروب لبطنك.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء كل يوم لمساعدتك على البقاء رطبًا، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وقمع شهيتك، وإخراج السموم من جسمك.

المصدر: سبوتنيك