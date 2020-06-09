الوزيرة عبد الصمد افتتحت دورة تدريبية للتحقق من الأخبار الكاذبة

افتتحت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد صباح اليوم، في قاعة التدريب في “الوكالة الوطنية للاعلام”، الدورة التدريبية المخصصة للتحقق من الأخبار المضللة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي و”وكالة الصحافة الفرنسية”.

شارك في الافتتاح المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، أمين سر مكتب الوزيرة كلود عاد، فريق عمل الوزيرة، وممثلون للمنظمات الأممية.

تندرج الدورة في إطار الشراكة التي عقدتها وزارة الإعلام مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، من أجل التوعية على وباء كورونا ومكافحة الاخبار الكاذبة والإشاعات المتعلقة به.

وتتضمن خطة العمل التي حددتها الشراكة، حملات توعية على شكل فيديوات قصيرة، وموقعا الكترونيا متخصصا بتقصي الأخبار الكاذبة والمضللة.

يشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أسابيع، محررون ومندوبون من “الوكالة الوطنية للاعلام”، بهدف إكسابهم مهارات تقصي الأخبار الكاذبة والتحقق منها، سواء كانت نصية أو على شكل صورة أو فيديو.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام