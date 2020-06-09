قطر ترفع قيود العزل على 4 مراحل بدءا من 15 حزيران/يونيو

أعلنت السلطات القطرية أنها ستبدأ برفع إجراءات العزل العام المتبعة منذ مارس الماضي لاحتواء جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة من 4 مراحل، اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة الخاطر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من رفع العزل تنطوي على السماح بإعادة فتح بعض المساجد والسفر إلى الخارج لحالات الضرورة القصوى.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية في الأول من يوليو والثالثة في الأول من أغسطس والرابعة مطلع سبتمبر.

وضمن المرحلة الثانية تعتزم السلطات القطرية السماح بإعادة فتح المطاعم بشكل جزئي، وفي المرحلة الثالثة استقبال الرحلات الجوية القادمة من البلدان المصنفة منخفضة المخاطر من ناحية انتشار فيروس كورونا، وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.

وفي المرحلة الأخيرة سيسمح بإقامة حفلات الزفاف واستئناف عمل المعارض والمسارح ودور السينما.

المصدر: وكالات