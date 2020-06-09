فنزويلا: وصول طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الطبية

أعلنت كاراكاس، الاثنين، وصول طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الطبية إلى فنزويلا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت إيران أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إذا طلبت كاراكاس ذلك.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، راقبت واشنطن شحنة الإمدادات الإيرانية، مهددة الحكومات والموانئ وشركات الشحن والتأمين بأنها قد تواجه العقوبات إذا قدمت المساعدة للناقلات.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن في وقت سابق أنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.

المصدر: وكالات