المغرب: 78 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بلا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين، تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8302.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة موزعة كالتالي: 30 إصابة في مراكش آسفي، 28 إصابة في جهة الرباط سلا القنيطرة، والحالات الباقية موزعة في مختلف المناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بلغ 686 حالة، فيما وصل عدد الحالات الخطيرة الموجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 15 حالة.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالات بينما تم التأكد من 44 حالة شفاء إضافية ليزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.

ووفق الوزارة فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية، بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

المصدر: وكالات