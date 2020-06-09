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June 9 2020 - 04:36

الدنمارك: تخفيف إضافي لقيود العزل

منذ 46 mins 9 June، 2020
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أخبار دولية - الدنمارك

تعتزم الحكومة الدنماركية رفع العدد الأقصى للتجمعات العامة من 50 إلى 100 شخص في يوليو القادم، وإلى 200 في أغسطس، ضمن مساعيها لتخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لمنع نفشي كورونا.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق اليوم الاثنين، السماح بالتجمعات التي تضم ما أقصاه 50 شخصا، بدلا من 10 أشخاص، وإعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة العامة.

وكانت الدنمارك واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي فرضت الإغلاق العام في مطلع مارس الماضي.

وسجلت البلاد 593 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وسط تراجع مستمر في أعداد الوفيات والحالات المصابة في المستشفيات منذ أبريل.

وفي أواخر مايو، اتفقت الدنمارك والنرويج على السماح للسياح بالسفر بين البلدين بدءا من منتصف يونيو، مع إبقاء حركة العبور عبر الحدود مع السويد المجاورة محدودة.

المصدر: وكالة رويترز

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