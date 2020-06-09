الشيخ قاسم معزياً بالدكتور شلح: فقدنا مخلصاً ومجاهداً ليس في تاريخه الا الجهاد وفلسطين

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح كان دائما وحدويا وعاملا من أجل أن تكون الاولوية نحو المقاومة ونحو فلسطين.

وفي تصريح لقناة المنار، عزى الشيخ قاسم برحيل القائد شلح، قائلاً “لقد فقدنا شخصاً مخلصاً صادقاً ومجاهداً وليس في تاريخه الا الجهاد وفلسطين”، مشيراً إلى أن الفقيد كان حريصا على الوحدة الفلسطينية. وأضاف “بالنسبة للدكتور شلح فإن المقاومة الفلسطينية يجب أن تكون أولوية وأن يكون لها خلفية داعمة”.

وكان حزب الله قد أصدر بياناً أمس أكد فيه أن الأمة فقدت برحيل الدكتور رمضان شلح قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث.

المصدر: موقع المنار