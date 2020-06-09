الجيش: 8 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/6/2020 الساعة 6,05 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9,30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 8,10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,15 من فوق بلدة علما الشعب”.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ثان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/6/2020 الساعة 00,35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 2,05 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 9,15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق البحر مقابل مدينة بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، وفوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,50 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 13,10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,00 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 14.30، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,10 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 21,45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,30 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 23,05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 8/6/2020 عند الساعة 2,00 من فوق البلدة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام