مكتب الإعلام المركزي في أمل زار عبد الصمد: للاسراع في تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان

زار وفد من مكتب الاعلام المركزي في حركة أمل برئاسة مدير المكتب الدكتور رامي نجم اليوم، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في مكتبها بالوزارة.

وأفاد بيان لمكتب الإعلام في أمل أنه “تم البحث في آخر التطورات الإعلامية ودور الإعلام في حماية السلم الأهلي ومعالجة الثغرات التي قد تطرأ على الأداء الإعلامي في لبنان عموما. كما تم البحث في أهمية إقرار قانون جديد وعصري للاعلام يواكب التطور الكبير في هذا القطاع”.

ولفت إلى أن “الوفد وضع إمكانات مكتب الإعلام المركزي في الحركة بتصرف الوزارة على كل المستويات التقنية، المهنية، القانونية والسياسية. وأكد لوزيرة الإعلام أهمية دور الاعلام الرسمي وضرورة تعزيزه سواء أكان على مستوى الوكالة الوطنية للاعلام أم الاذاعة اللبنانية أم تلفزيون لبنان، مشددا على ضرورة الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون يتمتع بالكفاءة المطلوبة ويراعي أهمية هذا المرفق العام”.

ثم زار الوفد المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، مدير الإذاعة اللبنانية محمد غريب، ورئيس مصلحة الدراسات خضر ماجد، وتم البحث في شؤون إعلامية عامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام