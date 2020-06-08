محطات الأمانة تعلن نفاد مخزونها استثنائيا وتطالب الشركات المستوردة تحمل مسؤولياتها

اعتذرت شركة الأمانة للمحروقات من زبائنها عن عدم القدرة على تلبيتهم بسبب نفاد مخزونها استثنائياً من المحروقات.

وذكرت الشركة أن نفاد المخزون يأتي لأسباب عدة أبرزها التقنين الذي تمارسه بعض الشركات المستوردة للنفط واقتصار توزيعها للمحروقات على محطاتها وحجبها عن المحطات الأخرى، وكذلك نفاد مخزون منشآت النفط من المحروقات بسبب ارتفاع الطلب عليها وتأخر وصول البواخر.

وأضافت الشركة في بيان “كما لا يخفى على أحد هناك أزمة شح مادة المازوت الحالية والتي تنذر بكارثة على كافة القطاعات الحيوية من مستشفيات وأفران وبلديات في حال انقطاعها”.

وأوضحت أنها تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لتدعيم مخزون محطاتها بالمحروقات مع تحملها تكاليف إضافية لتأمينها وبيعها بالسعر الرسمي من أجل خدمة أهلها الذين تثمن لهم تقديرهم وحسن تفهمهم وتعاونهم معها.

كما تطلب الأمانة من الشركات النفطية المستوردة تحمل مسؤولياتها في تلبية حاجات السوق من المحروقات الموجودة في خزاناتها وتناشد أجهزة الدولة المعنية العمل على إيجاد الحلول اللازمة والدائمة لتجاوز هذه الأزمة.

وفي السياق، أعلنت محطة الأيتام في وقت سابق، اليوم، نفاد وانقطاع مخزون الديزل (المازوت) في محطاتنا محطات الأيتام في بيروت والجنوب والبقاع، ولفتت إلى أن الأمر ينذر بأزمة خانقة. وأشارت إلى أن هناك عدم وضوح في تأمين المادة في السوق، وكل تأخر في تأمينها سيفاقم من هذه الأزمة.

المصدر: موقع العهد