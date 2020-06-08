68 استجوابا عن بعد لقضاة التحقيق في الشمال

تابع قضاة التحقيق في الشمال جلسات التحقيق الإلكتروني عن بعد، حيث جرى استجواب 68 موقوفا، وجاءت القرارات القضائية على الشكل الآتي:

– قاضي التحقيق الأول سمرندا نصار استجوبت 18 موقوفا وأصدرت 16 مذكرة توقيف وجاهية وقرارين: الأول استعاضة عن التوقيف، والثاني الاستمرار في التوقيف.

– قاضي التحقيق أحمد رامي الحاج أجرى 12 استجوابا عن بعد، وأصدر 7 مذكرات توقيف وجاهية، 3 قرارات تخلية سبيل بسند إقامة، قرارا بالاستمرار في التوقيف وآخر بالاستعاضة عن التوقيف.

– قاضي التحقيق جناح عبيد استجوب 5 موقوفين، فأصدر 3 مذكرات توقيف وجاهية، قرارا بتخلية سبيل بسند إقامة وآخر استمرار في التوقيف.

– قاضية التحقيق جوسلين متى استجوبت عن بعد 11 موقوفا فأوقفت وجاهيا 4 منهم وأخلت سبيل 4 بسند إقامة وقررت الاستعاضة عن التوقيف لأربعة آخرين.

– قاضي التحقيق داني الزعني أجرى 6 استجوابات عن بعد، فأصدر 5 مذكرات توقيف وجاهية وقرارا بالاستعاضة عن التوقيف.

– قاضي التحقيق ناجي الدحداح استجوب 12 موقوفا عن بعد فأصدر 7 مذكرات توقيف وجاهية و5 قرارات بالاستعاضة عن التوقيف.

– قاضية التحقيق هدى الحاج استجوبت 4 موقوفين فأوقفت ثلاثة منهم وجاهيا، وقررت الاستعاضة عن توقيف رابع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام