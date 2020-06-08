أمن الدولة: ضبط 4 صرافين في شتورا وختم محلاتهم بالشمع الأحمر

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “بتاريخ 8/6/2020، قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بجولة على محلات الصيرفة في البقاع للتحقق من عدم التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي ومنع المضاربة في السوق السوداء، وتم ضبط أربعة صرافين في محلة شتورا: اثنان يقومان بتصريف الدولار بسعر 4300 ليرة لبنانية، وكان سبق أن تم إقفال محليهما بالشمع الأحمر، وآخراين غير شرعيين.

وبناء على إشارة النيابة العامة المالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وختمت محلاتهم بالشمع الأحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام