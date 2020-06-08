العدو الاسرائيلي يعتقل فلسطينيا من أمام باب الساهرة بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين الشاب أحمد أبو صبيح من أمام باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة.

وكان الشاب أبو صبيح تعرض للاعتقال عدة مرات، والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

كما أبعدت مخابرات العدو اليوم الاثنين الفتاة مدلين عيسى من كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكانت تعرضت الفتاة للاعتقال قبل عدة أشهر من داخل الأقصى، وأبعدت عنه لفترات متفاوتة، وهذه الفتاة تعتبر التاسعة التي تبعد عن المسجد الأقصى خلال يومين، وكانت مخابرات العدو أبعدت أمس 8 من القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم