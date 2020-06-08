الرئيس عون يترأس اجتماعا ماليا لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا في القصر الجمهوري في بعبدا، في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وزير المالية الدكتور غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للمالية آلان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، وذلك لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون ودياب، بحث في المستجدات والاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام