الرئيس عون يترأس اجتماعا ماليا لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2020 - 15:50

الرئيس عون يترأس اجتماعا ماليا لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

منذ 52 mins 8 June، 2020
عون
لبنان

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا في القصر الجمهوري في بعبدا، في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وزير المالية الدكتور غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للمالية آلان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، وذلك لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون ودياب، بحث في المستجدات والاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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