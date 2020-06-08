النائب هاشم في عيد قوى الامن ال159: لمزيد من التقدم والارتقاء للمساهمة في بناء وطن العدالة

هنأ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر مواقع التواصل، قوى الامن الداخلي بعيدهم ال 159وقال: “تحية لقوى الامن الداخلي في عيدهم مديرا وضباطا ورتباء وأفرادا على ما يبذلون من تضحيات وجهود للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني، وخدمة اللبنانيين، في قضاياهم وحياتهم اليومية، والى مزيد من التقدم والارتقاء للمساهمة في بناء وطن العدالة والمؤسسسات ليكون الوطن على مستوى امنيات ابنائه، فكل التحية للمؤسسسة وشهدائها، الذين بذلوا حياتهم ليبقى الوطن سيدا حرا مستقلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام