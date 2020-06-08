حركة الاصلاح والوحدة: شلح شهيد الامة الاسلامية والقدس وكل فلسطين

اعتبر رئيس “حركة الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان أن “العالم الاسلامي والعربي فقد قائدا و مجاهدا وبطلاً برحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح”، معتبرا انه “شهيد الأمة الاسلامية والقدس وكل فلسطين”، وقال” هذا القائد الذي نذر حياته لأجل القضية الأسمى في حياتنا وهي فلسطين والقدس وكان نبراسا اقتدت به كل الأجيال الذين اقتبسوا منه عشقهم للقضية والجهاد ضد الصهاينة حتى تحرير كامل فلسطين ، فكان المعلم والمجاهد واعطى نوعية جديدة ومميزة في طرق الجهاد والمقاومة التى أرعبت اليهود وزلزلت عروشهم”.

وتقدم الشيخ عبدالرزاق باسم الحركة بـ “التعازي الحارة لكل الامة الاسلامية والعربية ومن كل الشعب الفلسطيني ومن عائلته في حركة الجهاد الإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام