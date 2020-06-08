وزير الصحة اليمني: سياستنا بمواجهة كورونا أغاظت تحالف العدوان

قال وزير الصحة في اليمن طه المتوكل إن “نسبة الوفيات في اليمن بسبب كورونا قليلة جدا نتيجة اعتماد سياسة طمأنة المريض وطمأنة المجتمع”، وتابع أن “سياستنا في مواجهة كورونا أغاظت تحالف العدوان الذي سعى من وراء إدخال كورونا إلى خلق فوضى مجتمعية وهو يضخ اليوم مزيد من الشائعات”.

وأوضح الوزير الاثنين أن “المواطنين في المحافظات الجنوبية تفتك بهم الأمراض والأوبئة في ظل إهمال قوى الاحتلال وصمت أممي”، وأشار إلى أن “ما يتحدث عنه إعلام العدوان يعكس رغباته الخبيثة ولا يمت للواقع بصلة، وتجربتنا في مواجهة كورونا تثبت نجاحها يوما بعد آخر”.

ولفت الوزير إلى أن “الأمم المتحدة تمارس التهويل حين لم ننساق وراء سياسة تحويل الإنسان إلى رقم يضاف إلى أرقام، فقد صمتت عن جرائم العدوان بحق اليمنيين وتتباكى كذبا جراء ما تسميه ضحايا كورونا.

وقال الوزير إن “الأمم المتحدة غائبة عن جهود مكافحة كورونا في المناطق المحررة والمحتلة وتصريحات مسؤوليها منفصلة عن الواقع ورغبة في الحصول على الأموال”، داعيا “الأمم المتحدة أن تقوم بمسؤوليتها لوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن بدل التهويل والمشاركة في هذه السياسة القاتلة للشعوب”.

المصدر: موقع انصار الله