الشيخ النابلسي معزيا بوفاة رمضان شلح: أضاء الطريق للمقاومين

أبرق العلامة الشيخ عفيف النابلسي الى قيادة “حركة الجهاد الإسلامي” معزيا بوفاة الدكتور رمضان عبد الله شلح.

واشار في برقيته، الى ان الفقيد كان في مقام الجهاد سريع الخطى، يضيء الطريق للمقاومين، ويحملهم على جادة الشهادة والحرية والمجد. وأنا لا أنساه خطيبا يدافع عن حق لا يضيع طالما وراءه مطالب. وفي حوارات الأخوة تعزيزا للوحدة الفلسطينية ولئلا يتنازل أحد منهم للمجرم الإسرائيلي مهما بلغ في عتوه وجبروته، مضيفاً “رحل الفقيد العزيز بعد أن اطمأن إلى أنَّ المقاومة ثابتة راسخ،. وأنَّ من تركهم لن يغادروا الطريق، ولن يتخلوا عن السلاح مهما عظمت التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام