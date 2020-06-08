صرخة وطن : لرفض منطق الحرب والعودة الى لغة العقل والحوار

شدد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، في تصريح، على “رفض أي منطق يعيد التذكير بالحرب المشؤومة التي عانى منها اللبنانيون الأمرين، ولا يزالون إلى اليوم يدفعون أثمانها الباهظة في السياسة والاقتصاد والحياة اليومية”.

وأكد ذبيان “ضرورة نبذ العصبيات العمياء والغرائز الفالتة من عقالها”، داعيا في الوقت نفسه إلى “رفض شمولية الشعارات التي تطرح عن سابق تصور وتصميم، هناك خطوط حمر لا يسمح لأحد بأن يتجاوزها”، مستنكرا “ما قام به بعض الذين يدعون أنهم ثوار وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن مفاهيم الثورة وأبعادها الحقيقية ومعانيها النبيلة، خصوصا أولئك الذين حملوا شعارات فيها قدح وذم بالشرفاء في هذا الوطن، وبمن قدم آلاف الشهداء من أجل هذا الوطن ورفعته واستقلاله”.

وقال “لقد علمتنا التجارب والسنين أن لبنان أرض خصبة لبث النعرات الطائفية، وأن الوعي السياسي ما زال مفقودا، ولولا ذلك لكانت الثورات التي قادها المعلم الشهيد كمال جنبلاط أعطت ثمارها”.

ودعا ذبيان الجميع الى “العودة إلى لغة العقل والحوار، من أجل بناء وطن علماني تقدمي، سيد حر ومستقل، ينعم أبناؤه وأجياله الآتية بالازدهار والرخاء… أما إذا أراد البعض التعنت والاستمرار بهذه الذهنية فعندها لا مفر مع الأسف الشديد من القول “تصبحون على وطن اسمه لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام