وزارة العمل : لاحترام القانون لحفظ حقوق اليد العاملة والتقيد بالمهن المحصورة باللبنانيين

اصدرت وزارة العمل اليوم بيانا اشارت فيه الى انه “في إطار اعادة فتح المؤسسات في مختلف القطاعات التي كانت أقفلت أبوابها نتيجة انتشار فيروس كورونا تؤكد على “وجوب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، للحماية من مخاطر كورونا، والحرص على التقيد بالإرشادات التي أصدرتها الوزارة، حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل”، داعية الى “احترام القانون اللبناني لجهة حفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية، والتقيد بالمهن المحصورة باللبنانيين”.

وطالبت وزارة العمل في بيانها الى ” تكريس اهمية الحوار الدائم بين أصحاب العمل والعمال للحفاظ على الانتاجية وديمومة العمل، واحترام حقوق العاملات والعمال الأجانب بالقيام بتجديد إجازاتهم وإقاماتهم، ودفع رواتبهم، وتوعيتهم على الوقاية من فيروس “كورونا”، مؤكدة على “ضرورة التضامن للحفاظ على ديمومة العمل، ومواجهة الصعوبات في هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام