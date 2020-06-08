الطقس غدا الثلاثاء غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني “ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة.

– الثلاثاء: انخفاض اضافي في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 17 الى27 درجة، في الداخل من 16 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية