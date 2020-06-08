كوريا الجنوبية: خطوط التواصل بين الكوريتين تعمل

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن “خطوط التواصل بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي، رغم أن الشمال لم يرد على اتصال هاتفي من قبل الجنوب عبر غرفة التواصل المشتركة”.

وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين أن “خطوط الاتصال العسكري كانت تعمل بشكل طبيعي حتى صباح اليوم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية يوه سانغ كي، قد صرح في مؤتمر صحفي دوري، أن الجنوب أجرى اتصالا عبر غرفة الاتصال المشتركة مع الشمال، لكنه لم يتلق أي رد.

وتعد هذه المرة الأولى التي لا تجيب فيها كوريا الشمالية على اتصال من الجنوب.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر الهاتف كل يومين، في التاسعة صباحا والرابعة مساء، عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي.

المصدر: روسيا اليوم