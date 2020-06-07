جنبلاط من عين التينة: فرق كبير بين ما جرى بالأمس وما حصل في “الانتفاضة الأولى”

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاحد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط يرافقة نجله النائب تيمور والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط “أمام ما يجري إما على المرء أن يستسلم أو يتردد أو يتابع”، وتابع “إننا لن نستسلم ولن نتردد وسنتابع وبالحوار بالرغم من فداحة وقساوة الظروف خاصة الاقتصادية والمالية”، واضاف “نأمل ونتأمل بأن نواجه المؤسسات الدولية بكل صلابة من أجل أن نخرج بشيء من النتائج، آخذين بعين الاعتبار ثغرات كثيرة، لكن لا بد من الاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما لا بد من تحسين الظروف الداخلية فهي معقدة جدا”.

وقال جنبلاط “بين ما جرى بالأمس في وسط بيروت وما حصل في الانتفاضة الأولى، فرق كبير”، وتابع “ما حصل بالأمس في وسط المدينة، ليس هو المشهد الذي رأيناه في السابع عشر من تشرين من العام 2019، لكن علينا أن نستمر، ومع الرئيس بري دائما نكتسب منه القوة في الاستمرار في الحوار، في الصلابة لمواجهة المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام