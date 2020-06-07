استخدام غير متوقع لملح الطعام

من المعروف أن الاستخدام الشائع للملح هو برشه على الطعام لضبط مذاقه، لكن لا يعلم الكثيرون أنه من أفضل مواد التنظيف الطبيعية، ونعرض في السطور التالية استخداماته المختلفة.

والملح عبارة عن مادة كاشطة لطيفة تجعله فعال في التخلص من البقع وبقايا الطعام المتبقية والمخلفات الأخرى في طاسات القلي، ليس ذلك فحسب، بل إن الملح أيضا مادة ماصة مثل صودا الخبز قادرة على امتصاص الشحوم، وبمجرد ملامسته للماء يذوب ويخلق محلول ملحي يمكن أن يذيب البقع القائمة على البروتين، بحسب موقع “ذا أكتيف تايمز”.

لوح تقطيع اللحوم

ويساعد الملح في تنظيف لوح تقطيع اللحوم، ففي المرة التالية التي تستخدم فيها لوح تقطيع أثناء طهي الدجاج والديك الرومي وشرائح اللحم وغيرها من الأطعمة، استخدم الملح والليمون لتنظيف لوح التقطيع وتجنب البكتيريا التي تعيش بين الشقوق الناتجة عن تقطيع السكين.

وللحفاظ على لوح التقطيع وتنظيفه قم برش بعض الملح الخشن أو ملح الكوشير على اللوح، ثم اقطع ليمونة إلى نصفين، وافركها مع الملح على كل جانب من جوانب لوح التقطيع، وأخيرا اترك محلول الملح والليمون لمدة 5 دقائق قبل تنظيف السطح باستخدام إسفنجة وشطفه بالماء.

أواني المطبخ

كما أن الملح معالج فعال في تلميع أواني المطبخ الصدئة، فبالنسبة للأواني الكبيرة استخدم غالونا من الخل الأبيض المقطر وكوب واحد من ملح الطعام، وإذا كان القدر أصغر في الحجم استخدم نصف غالون فقط من الخل ونصف كوب من الملح، ثم دع الأواني منقوعة لمدة 12 ساعة أو حتى بضعة أيام، ثم استخدم بعدها الصوف الفولاذي أو الفرشاة المسننة لفرك الصدأ المتبقي.

مزايا أخرى

يمكن تنظيف المقلاة من بقايا دهنية متبقية بفرك الملح الخشن عليها بالاسفنجة، كما يمكن علاج حوض المطبخ المسدود بجزيئات الطعام العالقة في البالوعة بمزج كوب واحد من صودا الخبز مع نصف كوب من الملح، ثم اسكبه في البالوعة واتنظر من ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل قبل الشطف بالماء الساخن.

المصدر: سبوتنيك