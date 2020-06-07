العاروري نعى شلّح

نعى نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح.

وقال العاروري الاحد إن “الأمة فقدت رجلًا عظيمًا قل أن يجود الزمان بأمثاله، ومن الندرة التي نحتاج إليها في كل المواطن”.

وأضاف العاروري “الدكتور كان يتميز بالفكر العميق الثاقب والرؤية الواضحة، والانتماء الأصيل للأمة وقضاياها وقضية فلسطين تحديدا وكان وطنيا بامتياز وكان حاضرا في كل ما يهم شعبنا وأمتنا”.

وتابع العاروري “كانت إذا اشتدت الظروف وحلكت الأحداث وساد الاضطراب والحيرة، يكون له الوضوح في الرؤية، والاتزان والهدوء والصوت المطمئن، أن هناك من يحمل الهم ويستطيع أن يتصرف في وقت المحن”، وذكّر أنه “لا ينسى موقف الدكتور في حرب 2014 (العصف المأكول)، حيث كان حاضرا ليل نهار وبكل التفاصيل مع قيادة الحركة، منسجما بالكامل في إدارة المعركة، وكان صوته صوت المقاومة الواعية المدركة”.

المصدر: فلسطين اليوم