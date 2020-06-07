“جبهة العمل”: ملتزمون خط الوحدة الإسلامية والمقاومة

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاحد “ما حصل البارحة من إساءة وشتم لأم المؤمنين السيدة عائشة من قبل بعض المسيئين والموتورين والجهلة الذين لا يراعون حرمة الدين ولا حرمة رسول الله وآل بيته الأطهار وزوجاته الشريفات العفيفات الطاهرات”.

وأكدت الجبهة “اننا ملتزمون بخط الوحدة الإسلامية بصدق وإخلاص وبخط الجهاد والمقاومة وفي طليعة المعنيين بالدفاع عن سلاح المقاومة الذي هو سلاح مقدس لا يجوز التعرض له أو المطالبة بنزعه”، وشكرت “كل المرجعيات الدينية والسياسية التي عملت البارحة على ضبط الوضع وعدم وصول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”.

رأت الجبهة أن “المطلوب فعل حاسم ونهائي وقاطع من القوى السياسية والأمنية تنهي نهائيا هذه الحالة الشاذة والبعيدة عن أخلاق الفتاوى الصادقة وروحيتها”، ولفتت الى ان “هذه الأعمال أصبحت تتكرر دائما مع كل احتكاك سياسي لا دخل للدين والمذاهب به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام