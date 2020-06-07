سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية إن رجلاً عمره 60 عاماً لقي حتفه، إثر تعرّضه لهجوم من سمكة قرش، طولها ثلاثة أمتار، اليوم الأحد، أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في شمال ولاية نيو ساوث ويلز.

وسارع عدة أشخاص كانوا يمارسون نفس الرياضة لمساعدة الرجل، وصارعوا السمكة، قبل سحبه إلى الشاطئ عند سولت بيتش قرب كينغس كليف، على بعد نحو 800 كيلومتر شمالي سيدني.

وقالت الشرطة في بيان “تم تقديم إسعافات أولية للجروح الخطيرة في ساقه اليسرى، ولكنه توفي في الموقع”.

وبناء على معلومات من جمعية حماية تارغونا الحكومية المسؤولة عن العديد من حدائق الحيوان، فإن حادث الوفاة الذي وقع، اليوم الأحد، سيكون ثالث حادث في أستراليا هذا العام. ولم تحدث وفيات العام الماضي.

المصدر: رويترز