وزير الخارجية الألماني حول العلاقات بين برلين وواشنطن: “الأمر معقد”

وصف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، العلاقات بين برلين وواشنطن بأنها “معقدة”، وذلك على خلفية ظهور معلومات في وسائل الإعلام حول قرار الولايات المتحدة سحب جزء من الجيش الأميركي من ألمانيا. وقال ماس، في مقابلة مع صحيفة “يلد أم زونتاج”، في رده على سؤال حول كيفية وصفه للعلاقات الحالية بين البلدين “نحن شركاء وثيقون في التحالف عبر الأطلسي. لكن الأمر صعب”. وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه “إذا كان الأمر يتعلق بانسحاب جزء من القوات الأميركية، فسوف نأخذ ذلك في الاعتبار، نحن نقدّر التعاون الذي تطور على مدى عقود مع القوات المسلحة الأميركية، إنه في مصلحة البلدين”.

صحيفة “شبيغيل” الأسبوعية، ذكرت أمس السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ السلطات الألمانية بعدم إبلاغها بقرار سحب ما يقرب من ثلث القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا. في الوقت الحاضر، هناك ما يقرب من 35 ألف جندي أميركي على الأراضي ألألمانية، بالإضافة إلى ذلك، اجتذب الجيش الأميركي 17 ألف مدني أمريكي و 12 ألف مواطن ألماني للعمل في القواعد العسكرية في ألمانيا.

المصدر: سبوتنيك