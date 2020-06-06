الشيخ أحمد قبلان: لتوحيد الجهود لإنقاذ البلد لا إشعال متاريسه المذهبية والطائفية

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، “ما يجري من سباب وشتم للرموز الدينية وخاصة التعرض للسيدة عائشة”، مشيرا إلى أنه “في دين الله ورسوله يحرم وبشدة التعرض بالسب والشتيمة للرموز الدينية خاصة الرموز الإسلامية، والمبدأ عند الله حرمة كل سوء وشين، فضلا عن تعارض السب مع مبدأ الله ونبيه وأهل بيته (ع)”.

وشدد الشيخ أحمد قبلان “على أن السلطة بكل أجهزتها مسؤولة بشدة عن إدارة أزمة البلد على طريقة حماية البلد والناس، بعيدا عن مرتزقة الغرف ووكلاء اللعب بالفتنة الوطنية والطائفية، والمطلوب توحيد الجهود لإنقاذ البلد من القعر، وليس النفخ بنار تمزيق البلد وإشعال متاريسه المذهبية والطائفية”.

المصدر: الوكالة الوطنية