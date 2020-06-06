حزب الله: نحذر بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 23:50

حزب الله: نحذر بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها

منذ 45 mins 6 June، 2020
بيان حزب الله
لبنان

على أثر الهتافات المسيئة وما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن أصدر حزب الله البيان التالي:

أولاً: أن ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ولا يعبر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين.

ثانياً: يذكر حزب الله بالموقف الشرعي والديني لسماحة الامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله وفتواه المعروفة بحرمةالتعرض لزوجات الرسول (ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين.

ثالثاً: إننا نحذر بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها، ونرفض بشكل تام كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتوتر المذهبي والطائفي والديني.

المصدر: موقع المنار

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