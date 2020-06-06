الآلاف يتظاهرون في لندن وباريس رفضاً للعنصرية

تظاهر آلاف الاشخاص مجدداً اليوم في العاصمة البريطانية لندن والفرنسية باريس رفضاً لعنصرية الشرطة الأمريكية وذلك في أعقاب جريمة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

وذكرت صحيفة ميل أونلاين البريطانية أن”آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساعة البرلمان بلندن وحملوا لافتات أدانت عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية وصمت الحكومة البريطانية حيالها”.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين جثوا على ركبة واحدة بينما كانوا يرفعون قبضة واحدة في الهواء قبل أن تبدأ الحشود بترديد لا عدالة ولا سلام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتوجه المتظاهرون إلى السفارة الأمريكية في العاصمة لندن يوم غد الأحد فيما ذكرت شرطة آفون وسومرست إنه من المتوقع أن يحضر ما يقدر بنحو 4000 شخص مظاهرة في مدينة بريستول.

وفي باريس تجمع آلاف من المتظاهرين بمحيط السفارة الأمريكية تنديداً بعنف الشرطة والعنصرية في العالم بالرغم من قيام شرطة باريس بحظر المظاهرات أمام السفارة وفي الحدائق القريبة من برج إيفل.

وكانت القوات الأمنية الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين في مظاهرة منددة بالعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وتشهد المدن الأمريكية ودول عدة في العالم احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر جريمة قتل فلويد على يد عناصر شرطة في مينيابوليس في الـ25 من أيار الماضي.

المصدر: وكالات