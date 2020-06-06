وحدة إدارة كوارث قضاء صور: لا إصابات اليوم

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه “لم يسجل اليوم أي إصابة بفايروس covid-19” .

وأشارت الى “تسجيل حالة شفاء واحدة، وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتي بينت خلو المصاب من الفايروس وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 16. ولم يسجل أي حالة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير. وصدرت نتائج الحالتين المشتبه بهما اللتين سجلتا أمس وهما سلبيتان. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 56 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

45 حالة وافدة من إفريقيا

3 حالات وافدة من أوروبا

8 حالات محلية

وقد تماثل 16 منهم الى الشفاء بشكل تام” .

وأعلنت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء” .

وأشارت الى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام