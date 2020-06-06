التحكم المروري : قطع اوتوستراد #الناعمة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 20:28

التحكم المروري : قطع اوتوستراد #الناعمة بالاتجاهين

منذ 31 mins 6 June، 2020
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