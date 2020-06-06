أعمال شغب وسط بيروت

قام متظاهرون في وسط بيروت باعمال شغب بعد ظهر اليوم السبت وتكسير محلات وتواجهوا مع قوى الامن،وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن عناصر مكافحة الشغب أبعدوا المتظاهرين من أمام مدخل مجلس النواب مقابل بلدية بيروت، إلى أمام مبنى النهار، وسط استمرار التراشق بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع. وتراجع المتظاهرون الى ما بعد بيت الكتائب في الصيفي وقامت قوى مكافحة الشغب بملاحقتهم وسط استمرار عمليات رشق الحجارة.

ونتيجة إلقاء الحجارة، أصيب عنصر من مكافحة الشغب ،وعمد متظاهرون إلى حرق دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وقد جرى تحطيم واجهات المحال التجارية قرب مجلس النواب و رمي المفرقعات النارية وعبوات المياه على القوى الامنية المولجة حماية مجلس النواب، وعمد متظاهرون إلى كسر زجاج واجهة أحد المحال والدخول إليه بهدف الوصول إلى مجلس النواب وقامت القوى الأمنيّة برمي القنابل المسيّلة للدموع

وصدر بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي اشار الى انه يجري التعرض للأملاك الخاصة والعامة ، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظاً على سلامتهم.

الصليب الأحمر اللبناني أعلن عن سقوط ٨ جرحى حتى الآن تم نقلهم الى المستشفيات و ١٨ مصابا تم اسعافهم في المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام