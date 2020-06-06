بالصورة ..مشاغبون عمدوا إلى حرق دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي في وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2020 - 18:44

بالصورة ..مشاغبون عمدوا إلى حرق دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي في وسط بيروت

منذ 34 mins 6 June، 2020
لبنان

مشاغبون عمدوا إلى حرق دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي في وسط بيروت

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة