‏مثيرو الشغب يحرقون ستائر فندق “لو غراي” في وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 18:44

‏مثيرو الشغب يحرقون ستائر فندق “لو غراي” في وسط بيروت

منذ 37 mins 6 June، 2020
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