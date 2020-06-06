علامة في جسمك قد تكون تحذيرا مبكرا للإصابة بنوبة قلبية

كشفت جامعة “ميامي ميللر”، عن علامة في جسم الإنسان قد تكون تحذيرا مبكرا للإصابة بنوبة قلبية، مشيرة إلى أنها تحدث غالبا، عندما تمنع تدفق الدم في الشريان التاجي (الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب).

وقال الدكتور كارل أورينغر، الأستاذ المساعد في الطب ومدير طب القلب والأوعية الدموية الوقائي في كلية الطب بجامعة “ميامي ميللر”، “من العلامات التحذيرية غير المعتادة للحالة، اكتشاف وجود علامة على تورم القدمين، حيث غالبا ما يلاحظ وجود فجوة على الجلد بعد خلع الجوارب”، وذلك حسب صحيفة “إكسبريس”.

وأضاف “إن علامات مثل تورم الكاحلين أو زيادة الوزن، لا تعني بالضرورة أنك مصاب بأمراض القلب، ولكنها تؤخذ في الاعتبار مع أعراض أخرى ودراسات مخبرية وتاريخ العائلة، فهي جزء مهم من تشخيص أمراض القلب أو قصور القلب”.

ووفقا للدكتور كارل أورينغر، “يمكن للطبيب العام التحقق من هذه العلامة، بالضغط على الكاحل أو عظم الساق، لمعرفة الأثر الناجم عن ذلك”، مؤكدا أن احتباس السوائل في القدمين والساقين يُعرف باسم الوذمة المحيطية، التي قد تظهر على شكل “علامات جورب” على الساقين والكاحلين نهاية اليوم.

قد تحدث الوذمة المحيطية بسبب مجموعة من المشاكل. خلاصة القول هي أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الوذمة المحيطية لا يعانون من أمراض القلب، ولكن يمكن أن تكون علامة مهمة إذا كانت هناك علامات وأعراض أخرى لفشل القلب”.

المصدر: سبوتنيك