السيسي يعلن عن توصل حفتر وعقيلة صالح إلى مبادرة مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 15:02

السيسي يعلن عن توصل حفتر وعقيلة صالح إلى مبادرة مشتركة

منذ 5 mins 6 June، 2020
أخبار موقع المنار

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