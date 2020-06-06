لقاء الأحزاب في البقاع: التصويب على سلاح المقاومة تآمر وقح

دان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، في بيان، حركة البعض الظاهر والمستتر، الذي لا يزال يستمرئ الرهانات الخاطئة، وتستحوذه فكرة الاستتباع الذليل للأجنبي. واشار الى ان التصويب على سلاح المقاومة من خلال الدعوات المخزية لنزع سلاحها من كنف أوجاع الناس تآمر وقح يرقى الى مصاف الخيانة الوطنية، يطال عزة لبنان وكرامته ويتنكر للدم المهراق في سبيل وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

اضاف: ليكن معلوما لدى القاصي والداني ان سلاح المقاومة شرف وعرض حامليه والمؤمنين بخياره الأوحد دفاعا عن الحق والكرامة الوطنية، وواضحة مخاطر التعرض للعرض والشرف في نظام قيمنا الاخلاقية والوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام