الاسرة في فكر الامام الخميني (ندوة) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 15:02

الاسرة في فكر الامام الخميني (ندوة)

منذ 1 ساعة 6 June، 2020
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ثقافي وديني - صفحات منوعة

 

في الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني وبرعایة كريمته السيدة د. زهراء مصطفوي ، نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة  فكرية عبر الفضاء الإفتراضي تحت عنوان “الأسرة في فكر الإمام الخميني‏ (قده)” بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين و شخصيات نسائية واكاديمية ومحبي الامام الخميني .

شارك في الندوة  الدكتورة بتول مشكين فام من ايران – الاستاذة السيدة نورا بولحية من الجزائر- الباحثة السيدة ايمان شمس الدين من الكويت – الدكتورة دلال عباس و الباحثة الحاجة زهرة بدر الدين والاستاذة اميرة برغل من لبنان والدكتورة دلال السلطي من سوريا.

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المصدر: بريد الموقع

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