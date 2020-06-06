الاسرة في فكر الامام الخميني (ندوة)

في الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني وبرعایة كريمته السيدة د. زهراء مصطفوي ، نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فكرية عبر الفضاء الإفتراضي تحت عنوان “الأسرة في فكر الإمام الخميني‏ (قده)” بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين و شخصيات نسائية واكاديمية ومحبي الامام الخميني .

شارك في الندوة الدكتورة بتول مشكين فام من ايران – الاستاذة السيدة نورا بولحية من الجزائر- الباحثة السيدة ايمان شمس الدين من الكويت – الدكتورة دلال عباس و الباحثة الحاجة زهرة بدر الدين والاستاذة اميرة برغل من لبنان والدكتورة دلال السلطي من سوريا.

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المصدر: بريد الموقع