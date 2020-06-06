تركيا تندد بدعم مصر لحفتر

نددت أنقرة بدعم مصر وعدد من الدول لما يسمى الجيش الوطني الليبي، وعبرت عن رفضها لاتهامات وزير الخارجية المصري لها بشأن تدريب وإرسال مقاتلين إلى ليبيا انطلاقا من سوريا، فيما أكدت استمرار دعمها لما وصفتها “الحكومة الليبية الشرعية”.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان اليوم السبت، إن “الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لحفتر يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

المصدر: سبوتنيك