روسيا تسجل 197 وفاة و8.8 ألف إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2020 - 13:04

روسيا تسجل 197 وفاة و8.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 6 June، 2020
5edb4d43423604589d006d74
أخبار دولية - روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.

ومع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، حافط مؤشر الإصابات على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة مع 8726 حالة في الإحصائية السابقة.

وحسب بيان أصدره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.

وذكر البيان أن 36,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وسجلت العاصمة موسكو 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء مقابل 2643 أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة